Комитет Госдумы одобрил законопроект о переходе Волгоградской области на московское время





Комитет по охране здоровья Государственной думы РФ одобрил законопроект о переходе Волгоградской области на московское время. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Госдуме. Так, комитет по охране здоровья под председательством Дмитрия Морозова предложил Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Госдумы на ноябрь этого года. Документ также будет отправлен в комитеты и комиссию Госдумы, во фракции, президенту, в Совет Федерации, в правительство, в законодательные и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, в Счетную палату, в Общественную палату для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в правовое управление аппарата Госдумы для подготовки заключения. В комитете установили срок представления в комитет Госдумы по охране здоровья отзывов и замечаний до 20 октября. В первом чтении Госдума рассмотрит документ в ноябре 2020 года.

Между тем, напомним, в настоящее время Центральный районный суд Волгограда принял три коллективных иска от жителей региона, в которых они требуют признать незаконными действия депутатов Волгоградской областной думы, принявших постановление о внесении изменений в закон об исчислении времени и направивших его в Госдуму. Кроме этого, сторонники волгоградского времени «закидали» различные органы власти, в том числе администрацию президента, Госдуму письмами, в которых они выражали несогласие с действиями депутатов регпарламента, проигнорировавших итоги референдума и принявших решение о переходе на московское время на основании сомнительного опроса, и просили Госдуму ни в коем случае не принимать изменения в закон об исчислении времени. Однако это не возымело действия на депутатов Госдумы, в частности, от Волгоградской области, которые, как высказались некоторые инициаторы сбора подписей против московского времени, просто «наплевали на избирателей».

Фото сайта Госдумы РФ.