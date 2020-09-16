Федеральные новости

Запредельные премии ректоров вузов увяжут с ростом зарплаты преподавателей

Федеральные новости 16.09.2020 16:16
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16.09.2020 16:16


Тема колоссальной разницы в зарплатах руководителей и рядовых сотрудников вузов была поднята в рамках «правительственного часа» с участием Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Как сообщили ИА» Высота 102» в пресс-службе ГД, Вячеслав Володин обратился к министру, сказав следующее:
 «Президентом было принято решение об оплате труда работников высшей школы. Она должна составлять две средних по экономике региона, на деле ситуация складывается таким образом, что заработная плата ассистента, доцента в разы меньше, а иногда до пятнадцати раз, чем заработная плата ректора, проректора».         
По словам Вячеслава Володина, получается, что «решение принято абсолютно правильное о повышении заработной платы, но у нас очередей нет в вузах, чтобы пойти работать ассистентом, да и доцентами не хотят работать идти».
«Потому что не может такая зарплата мотивировать. Она составляет от 30 до 70 тысяч, если брать ассистента или доцента, а заработная плата ректора – от 300 до миллиона», - Вячеслав Володин подчеркнул, что есть решение, в соответствии с которым ректор вуза получает заработную плату с надбавками за выполнение ряда требований. 
«Они должны выйти на определенные достижения и в области науки, международной деятельности, сотрудничества с другими вузами», - напомнил Вячеслав Володин, предложив отнести к этим критериям вопрос повышения заработных плат профессорско-преподавательскому составу, «чтобы ректор мог получить премию-надбавку только в том случае, если он будет заниматься повышением оплаты труда рядового преподавательского звена».
  Министр науки и высшего образования Валерий Фальков согласился с Вячеславом Володиным: «На наш взгляд, было бы правильно привязать стимулирующие выплаты ректора к количеству работников университета, не общему показателю выполнения – две средних по экономике региона в целом в коллективе, а к количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально эту заработную плату получают. Я сегодня подпишу необходимые изменения в приказ».
 Вячеслав Володин в свою очередь также предложил Госдуме обратиться к правительству, поскольку не все вузы подчиняются министерству образования и науки, есть подведомственные другим министерствам.

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