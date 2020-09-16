В Волгограде ребенок заживо сгорел из-за брошенного матерью окурка





В причинении смерти по неосторожности подозревается 37-летняя волгоградка, ребенок которой погиб при пожаре. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина проживала со своим сыном у подруги в частном доме, расположенном в Красноармейском районе. Трагедия произошла вечером 13 августа, когда мать уложила сына спать и отправилась развлекаться. Перед выходом из дома она выкурила сигарету и бросила окурок в пластиковый контейнер, стоявший в пристройке. Как показала экспертиза, именно это стало причиной возгорания.

Хозяйка дома, почувствовав дым, выбежала на улицу, и стала просить помощи у соседей. Малолетний ребенок в силу своего возраста спастись не смог –его тело обнаружили в комнате жилой постройки. Согласно заключению экспертов, смерть мальчика наступила в результате отравления продуктами горения. Ребенку было около 4 лет.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



