Он сам наткнулся на нож: в Волгограде присяжные не поверили убийце

Расследования 16.09.2020 10:16
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16.09.2020 10:16
Оглашен приговор 47-летнему жителю Волгограда, которого присяжные-заседатели признали виновным в совершении убийства, но заслуживающим снисхождения. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на основании вердикта присяжных, с учетом мнения государственного обвинения, Дзержинский районный суд Волгограда приговорил фигуранта уголовного дела к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В судебном заседании установлено, что вечером 27 ноября 2019 года во время застолья на территории общежития в Дзержинском районе подсудимый оскорбил и ударил сожительницу соседа. Мужчина решил заступиться за возлюбленную и начал бить фигуранта уголовного дела. Подсудимый ушел в свою комнату и, вернувшись с ножом, нанес обидчику удар в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Вину в содеянном мужчина признал частично, пояснив, что сосед сам наткнулся на нож.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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