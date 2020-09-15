Лучшие годы в тюрьме рискуют провести шестеро друзей-наркоторговцев из Волгоградской области

Расследования 15.09.2020 10:02
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15.09.2020 10:02
До 20 лет лишения свободы грозит шестерым приятелям из Волгоградской области за наркоторговлю. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд. Участниками организованной преступной группы стали 26-летняя девушка и пятеро мужчин в возрасте от 26 до 44 лет.
По версии следствия, у наркоторговцев был сообщник, который их координировал через интернет. После получения от куратора информации о местонахождении тайников с крупными партиями запрещенных веществ, фигуранты дела фасовали и раскладывали их по тайникам.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было обнаружено и изъято около полукилограмма приготовленных к сбыту наркотических средств (кокаин, мефедрон, гашиш и марихуана).
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду.
Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела полностью признали.
В настоящее время мужчины находятся в СИЗО, а женщина – под домашним арестом.
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