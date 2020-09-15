Лучшие годы в тюрьме рискуют провести шестеро друзей-наркоторговцев из Волгоградской области





До 20 лет лишения свободы грозит шестерым приятелям из Волгоградской области за наркоторговлю. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд. Участниками организованной преступной группы стали 26-летняя девушка и пятеро мужчин в возрасте от 26 до 44 лет.

По версии следствия, у наркоторговцев был сообщник, который их координировал через интернет. После получения от куратора информации о местонахождении тайников с крупными партиями запрещенных веществ, фигуранты дела фасовали и раскладывали их по тайникам.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было обнаружено и изъято около полукилограмма приготовленных к сбыту наркотических средств (кокаин, мефедрон, гашиш и марихуана).

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду.

Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела полностью признали.

В настоящее время мужчины находятся в СИЗО, а женщина – под домашним арестом.















