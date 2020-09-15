Экология 15.09.2020 09:56
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15.09.2020 09:56
Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям и судебными приставами взыскана плата за негативное воздействие на окружающую среду с ООО "Концессии водоснабжения". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в природоохранном ведомстве, концессионер задолжал за 2016 год более 56 миллионов рублей, которые взысканы в принудительном порядке службой судебных приставов в ходе исполнительного производства.
Отмечается, что еще в 2019 году арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил требования управления Росприроднадзора по Волгоградской области о взыскании с "Концессии водоснабжения" платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Однако концессионер оплату так и не произвел. На основании правопреемства, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям обратилось в ФССП с заявлением о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год в принудительном порядке.
Отмечается, что итоговую сумму задолженности за 2016 год входит плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в размере более 48 миллионов рублей, за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в размере более 2 миллионов рублей, за размещение отходов в размере более 1 миллиона рублей, а также пени.
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