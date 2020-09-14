Происшествия

Под Волгоградом отец подстрелил сына во время охоты

Происшествия 14.09.2020 10:40
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14.09.2020 10:40


С огнестрельным ранением в больницу накануне был госпитализирован 34-летний житель Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, медики диагностировали у мужчины огнестрельное ранение поясничной области.
По предварительным данным, телесные повреждения мужчина получил во время охоты со своим отцом в Среднеахтубинском районе. Нарушив правила обращения с оружием, 59-летний мужчина зарядил охотничье ружье, находясь в автомобиле. При выходе из транспортного средства произошел самопроизвольный выстрел. Оружие изъято. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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