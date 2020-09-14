Волгоградец пошел на преступление из-за выпавшего на футбольный газон гаджета





Житель Волгограда признан виновным в совершении кражи, которую он совершил возле футбольного поля в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, за тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину ему назначено 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно.

В суде установлено, что подсудимый увидел, как у играющего в футбол подростка из заднего кармана штанов выпал мобильный телефон «Huawei Honor P30 Lite». Мужчина не смог устоять перед искушением забрать телефон. Он дождался, когда все уйдут с поля, подобрал гаджет, а затем сдал его в скупку за 6000 рублей. На суде волгоградец не отрицал своей вины, пояснив, что пошел на преступление, так как нуждался в деньгах. Подросток, вернувшись домой, обнаружил пропажу и сообщил об этом родителям. Они обратились с заявлением в полицию.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.



