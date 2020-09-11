Три счастливых дня: в Волгоградской области стартовали затяжные выборы





Сегодня в Волгоградской области стартовали трехдневные выборы. Как сообщает ИА «Высота 102», с 11 по 13 сентября жители Урюпинского одномандатного округа №1 областной думы голосуют за своего будущего депутата, в 27 сельских поселениях выбирают глав. Также проходит 21 кампания по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений. В Волгограде избирательные участки работают в двух округах – Тракторозаводском и Центральном, по которым выбирают двоих депутатов гордумы. Довыборы проходят также в городских думах Волжского, Камышина и Фролово. Всего замещается 178 мандатов и выборных должностей.

Решение провести выборы в течение трех дней принял ЦИК РФ в связи с пандемией. Начиная с 2021 года, такой формат электоральных мероприятий станет вариантом нормы. В июле Государственная дума внесла изменения в законодательство, которые позволят организаторам выборов на региональном и местном уровнях самостоятельно определяться с протяженностью выборов, которые смогут длиться не более трех дней.



