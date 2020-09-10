Под Волгоградом ярко сгорели 8 килограммов вещдоков (ВИДЕО)











Сегодня полицейские уничтожили на полигоне в Среднеахтубинском районе вещественные доказательства – более 8 килограммов конопли и марихуаны, изъятых в рамках расследования уголовного дела. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, наркотические средства высыпали в глубокую яму, облили бензином и подожгли. Конопля и марихуана сгорели быстро, но ярко.









В 2019 году наркотические вещества были изъяты у 65-летнего местного жителя. Было установлено, что мужчина самостоятельно сорвал и приготовил к дальнейшему сбыту наркосодержащее растение, которое в хранил в хозяйственной постройке на территории своего домовладения. Кроме того, в доме был обнаружен самодельный пистолет, пригодный для производства выстрелов. Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.



