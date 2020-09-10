Смертоносный вирус в Волгоградской области продолжает убивать





Количество скончавшихся жителей Волгоградской области от COVID-19 возросло до 121 человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России Стопкоронавирус.рф, за сутки зафиксирован один летальный случай. Число заболевших увеличилось на 94 человека до 13087. Почти 11,3 тысячи жителей области уже поправились, в том числе 256 – за последние сутки.

По данным оперативного штаба региона, скончался 67-летний житель Волжского. Мужчина обратился за помощью к медикам, когда ему стало совсем плохо. С двухсторонней ковидной пневмонией его госпитализировали в больницу №3, но спасти не смогли. Болезнь развивалась молниеносно. При жизни мужчина страдал сахарным диабетом и хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.