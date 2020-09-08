В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублей





Строительство детского сада в Волжском в рамках нацпроекта «Демография» обернулось коррупционным скандалом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на основании материалов проверки прокуратуры города возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как следует из материалов прокурорской проверки, в конце октября 2018 года мэрия Волжского заключила с порядной организацией муниципальный контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест.

Возведение детского сада производилось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Акты выполненных работ были подписаны 31 декабря 2019 года. Однако прокуратурой Волжского установлено, что на момент приемки фактически часть работ на объекте не завершили. Так, частично отсутствовало оборудование системы вентиляции и слаботочных сетей (пожарной сигнализации и контроля доступа). Стоимость невыполненных на момент приемки объекта работ составила свыше 2,1 млн рублей.

Расследование уголовного дела проводится СО по Волжскому СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и УМВД России по г.Волжскому.

В настоящее время нарушения при строительстве детсада устранены и объект введен в эксплуатацию. По данным информагентства, дошкольное учреждение расположено на улице Волжской Флотилии в 37-ом микрорайоне.

Возведение еще одного детского сада в Волжском также вызвало серьезные нарекания у проверяющих органов. УФАС по Волгоградской области совместно с прокуратурой Волжского выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства при организации строительства объекта на улице Иртышской. Проверяющие установили, что стройка началась еще до подведения итогов торгов. Данный факт зафиксировала и съемочная группа «Высоты 102». На объекте при этом находились сотрудники компании, которая участвовала в госзакупке. Однако победу в аукционе одержала другая фирма, с которой администрация Волжского отказалась подписывать контракт. Власти заключили прямой договор с ФКУ «Исправительная колония № 26 УФСИН по Волгоградской области». После чего федеральное учреждение привлекло к строительству в качестве субподрядчика ту самую компанию, допустившую фальстарт со строительством детсада.



