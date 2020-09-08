Здравоохранение

Нужны особые условия: Волгоградская область ждет вакцину от коронавируса

Здравоохранение 08.09.2020 15:47
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08.09.2020 15:47


Волгоградская область в ожидании поступления российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прорабатывает вопросы ее хранения, так как для этого нужны особые условия. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
"В этом плане вакцина очень сложная и специфическая", - пояснил он. В размороженном состоянии препарат не должен храниться больше 30 минут. Есть и требования к температуре хранения - не более 18 градусов. В этой связи специалисты облздрава продумывают, как вакцина будет передаваться с разных уровней холодовой цепи. Сроки поступления вакцины в Волгоградскую область пока неизвестны. "Ожидаем. Единственное, о чем говорят, это будет позже чем грипп. Поэтому мы должны закончить с гриппом, сделать небольшой перерыв и дальше, если она поступит, начинать иммунизацию против ковида", - сообщил Алимов.
По сообщению Минздрава РФ, первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" накануне выпустили в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки в регионы.
Сообщается, что вакцина от коронавируса, которую Россия зарегистрировала первой в мире, прошла все лабораторные испытания. Они показали устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников испытаний. Серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев не отмечено.
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Фото НИЦЭМ имени Гамалеи

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