Выборы

В Волгоградской области члены УИКов проведут подомовой обход электората

Выборы 03.09.2020 15:45
0
03.09.2020 15:45


Вызвать членов избиркомов на дом могут жители Волгоградской области, которым предстоит выбирать депутатов или главу поселения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, проголосовать не выходя из квартиры можно будет 11, 12 или 13 сентября.
Для этого необходимо лично или через знакомых обратиться в свою участковую комиссию. Подать письменное заявление или устное обращение можно с 3 сентября до 14 часов 13 сентября.
Заявление также может быть направлено в электронном виде через портал «Госуслуги» – с 3 сентября и не позднее 24 часов по московскому времени 8 сентября.
Со 2 сентября в регионе стартовало досрочное голосование. С 11 по 13 сентября в Волгоградской области пройдут 54 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово на довыборах проголосуют за городских депутатов. В областной думе будет замещен один мандат – по Урюпинскому округу №1.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Выборы
02.09.2020 12:45
Выборы 02.09.2020 12:45
Комментарии

0
Далее
Выборы
29.08.2020 14:13
Выборы 29.08.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Выборы
13.08.2020 17:38
Выборы 13.08.2020 17:38
Комментарии

0
Далее
Выборы
11.08.2020 18:02
Выборы 11.08.2020 18:02
Комментарии

0
Далее
Выборы
09.08.2020 10:01
Выборы 09.08.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Выборы
07.08.2020 12:02
Выборы 07.08.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Выборы
03.08.2020 12:23
Выборы 03.08.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Выборы
22.07.2020 15:13
Выборы 22.07.2020 15:13
Комментарии

0
Далее
Выборы
13.07.2020 11:21
Выборы 13.07.2020 11:21
Комментарии

0
Далее
Выборы
06.07.2020 16:12
Выборы 06.07.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Выборы
18.06.2020 17:41
Выборы 18.06.2020 17:41
Комментарии

0
Далее
Выборы
15.01.2020 10:53
Выборы 15.01.2020 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.10.2019 16:06
Выборы 14.10.2019 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.10.2019 09:20
Выборы 14.10.2019 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
13.09.2019 10:12
Выборы 13.09.2019 10:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:01
Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастикеСмотреть фотографии
17:24
Врачи вылечили первых пациентов охваченного коронавирусом интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Зачищали вручную: КСП нашла нарушения в процессе ликвидации свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Почти полсотни гаражей попали под снос в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области сообщения о жертвах коронавируса хронически опаздываютСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области члены УИКов проведут подомовой обход электоратаСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде пояснили причины длительного ожидания тестов на коронавирусСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Полетели голуби и белые шары: в Волжском почтили память погибших детей БесланаСмотреть фотографии
14:15
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режимеСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорогСмотреть фотографии
12:55
Прокуратура после убийства матерью ребенка под Волгоградом проверит органы профилактикиСмотреть фотографии
12:46
Водители немножко подрались: автобус врезался в столб у остановки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Без галочки: волгоградцев поздравят с Днем города в едином стилеСмотреть фотографии
12:05
На новой ярмарке в Волгограде появится площадка для фотосессийСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области до 108 человек выросло число умерших от COVID-19Смотреть фотографии
11:23
Тайник ОПГ Владимира Кадина обнаружен УФСБ в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:10
Страшное место: на мосту через Волжскую ГЭС машина протаранила столб с траурным венкомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
В Волгограде строители добрались до святая святых родной споршколы ИсинбаевойСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и КапкинкаСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертвСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцу грозит 3 года лишения свободы за пост в ВКонтактеСмотреть фотографии
20:39
«Он все время плакал»: 20-летняя жительница Волгоградской области убила 4-месячного сынаСмотреть фотографии
20:09
«Косточки» снесенного завода в Волгограде перемалывают в пыльСмотреть фотографии
17:06
Виновник гибели 7-летней девочки в реке Волгоградской области остался на свободеСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде противники московского времени продолжают штурмовать судыСмотреть фотографии
16:51
Облздрав заставили купить для волгоградской девочки незарегистрированное импортное лекарствоСмотреть фотографии
16:42
Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банкаСмотреть фотографии
16:40
Ищенко и Волгоградская облдума нашли точку соприкосновения в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
16:22
Медикам больницы в Волгоградской области недоплачивали за лечение коронавирусных больныхСмотреть фотографии
16:02
Главный дорожник Волгоградской области вспотел из-за вырубки дубов под новую трассуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 