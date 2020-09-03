



Вызвать членов избиркомов на дом могут жители Волгоградской области, которым предстоит выбирать депутатов или главу поселения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, проголосовать не выходя из квартиры можно будет 11, 12 или 13 сентября.

Для этого необходимо лично или через знакомых обратиться в свою участковую комиссию. Подать письменное заявление или устное обращение можно с 3 сентября до 14 часов 13 сентября.

Заявление также может быть направлено в электронном виде через портал «Госуслуги» – с 3 сентября и не позднее 24 часов по московскому времени 8 сентября.

Со 2 сентября в регионе стартовало досрочное голосование. С 11 по 13 сентября в Волгоградской области пройдут 54 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово на довыборах проголосуют за городских депутатов. В областной думе будет замещен один мандат – по Урюпинскому округу №1.



