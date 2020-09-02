



Вместе способствовать сохранению реки Дон и водных объектов Донского бассейна договорились председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин и председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, спикерами были подписаны письма руководителям законодательных органов власти регионов страны, по территории которых протекает река Дон. Процедура подписания прошла в Ростове-на-Дону.

В посланиях отмечается, что качественная реализация экологического проекта возможна только при объединении усилий всех субъектов Российской Федерации, по территории которых проходят водотоки реки Дон. Руководителям органов законодательной власти предложено рассмотреть возможность разработки региональных программ по реабилитации реки Дон и водных объектов Донского бассейна.





Напомним, 23 июля в Волгодонске прошла межрегиональная конференция «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона». В ее работе приняли участие представители Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства по рыболовству, Российской академии наук, общественных экологических организаций, губернаторы Волгоградской и Ростовской областей Андрей Бочаров и Василий Голубев.

Участники конференции единогласно поддержали инициативу об объединении усилий регионов, разработке региональных программ и создании на их основе государственной программы по комплексному оздоровлению и развитию реки Дон и водных объектов Донского бассейна.



