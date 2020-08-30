Расследования

В Волгограде капитана теплохода наказали за таран ворот шлюза Волго-Донского канала

Расследования 30.08.2020 15:19
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30.08.2020 15:19


Капитана буксирного теплохода «Юрмала» освободили от уголовной ответственности, но оштрафовали за аварию на Волго-Донском судоходном канале, которая произошла в июне текущего года в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Центрального районного суда Волгограда, в отношении фигуранта дела применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в доход государства в размере 20 000 рублей.
С ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении капитана выступил следователь Волгоградского следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ходатайство было мотивировано тем, что капитан ранее не судим, является лицом, впервые совершившим преступление небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется положительно. В материалах дела указано, что капитан раскаялся и загладил причиненный преступлением материальный вред. 

Как ранее сообщало информагентство, 6 июня текущего года состав, состоящий из головного буксирного теплохода «Рейдовый-5», буксирного теплохода «Юрмала» и баржи «ТБ-1» с грузом тяжеловесов, следовал по Волго-Донскому судоходному каналу им. В.И. Ленина. Примерно в 13 часов 32 минуты, при входе с верхнего бьефа в камеру шлюза № 6 Волго-Донского канала им. В.И. Ленина, баржа произвела удар в правую створку верхних ремонтных ворот в районе поселка Соляной Светлоярского района Волгоградской области. В результате удара получены значительные  механические повреждения верхних ремонтных ворот шлюза, что согласно данным об ущербе составило свыше 1 млн 440 тысяч рублей. 
По факту слившегося было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта с причинением крупного ущерба). 
Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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