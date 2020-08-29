



Двое мужчин и одна женщина за сутки скончались в Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном оперативном штабе, две смерти зафиксированы в Камышинском районе и одна в Волгограде.

В областном центре в больнице №16 скончался 56-летний мужчина, у которого диагностировали двухстороннюю ковидную пневмонию. Известно, что при первых признаках недомогания волгоградец не стал обращаться к врачам и лечился самостоятельно. Спустя четыре дня, когда ему стало плохо, он вызвал скорую помощь. Его госпитализировали уже с пневмонией. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Второй пациент был доставлен из Камышинского района в больницу №1 города Волгограда. Мужчине было 54 года. Почувствовав недомогание, он вызвал врача на дом, ему назначили амбулаторное лечение. Примечательно, что КТ мужчине сделали только тогда, когда его самочувствие резко ухудшилось. Мужчину госпитализировали с двухсторонней ковидной пневмонией. Он также страдал хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

В печальную статистику попала и 77-летняя жительница Камышина. Женщина не обращалась к врачам и сама не лечилась. Через семь дней, когда ей стало совсем плохо, она вызвала скорую помощь. Врачи госпитализировали женщину в больницу №1, где у нее был диагностирован COVID-19 с двухсторонней пневмонией. У погибшей тоже были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и сахарный диабет.

Напомним, что всего в регионе от коронавирусной инфекции скончались 93 человека.



