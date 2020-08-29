Всплеск смертей от COVID-19 зафиксирован в Волгоградской области





Снова три человека скончались за сутки от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в списке погибших от COVID-19 уже 93 человека, тогда как вчера было 90. Отметим, что вторые сутки в волгоградском регионе наблюдается рекордное число смертельных случаев от коронавируса.

Новых заболевших за сутки выявлено 98, выписались по выздоровлению 129.

Всего в регионе, напомним, зафиксировано 11 934 случаев коронавирусной инфекции, 8 535 человек уже выздоровели.



