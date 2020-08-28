Борьба с коррупцией

В Волгоградской области мошенником признали депутата-директора спортшколы

Борьба с коррупцией 28.08.2020 14:35
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28.08.2020 14:35


Палласовский районный суд Волгоградской области признал виновным в мошенничестве и служебном подлоге 44-летнего директора спортивной школы, являющегося действующим депутатом Палласовской гордумы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в прокуратуре Волгоградской области, этим же приговором за мошенничество осужден 64-летний учитель физкультуры одной из районных школ.
В судебном заседании установлено, что с 2017 по 2019 годы директор фиктивно оформлял учителя физкультуры тренером в спортивную школу без фактического исполнения им трудовых обязанностей. Начисленную путем внесения заведомо ложных сведений в табели учета рабочего времени заработную плату осужденные распределяли между собой. Общая сумма ущерба составила порядка 230 тысяч рублей.
По сведениям ИА "Высота 102", осужден директор МКОУ ДО "Палласовская ДЮСШ", депутат Палласовской городской думы Александр Зазулин.  
Уголовное дело было возбуждено по материалам надзорной проверки прокуратуры Палласовского района при оперативном сопровождении УФСБ по Волгоградской области. Расследование проводил Палласовский МрСО СУ СК по области.
Директор-депутат вину не признал. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Ему запрещено в течение двух лет занимать должности на государственной службе или органов местного самоуправления. 
Его сообщник вину признал в полном объеме, добровольно загладил причиненный бюджету администрации района материальный ущерб в размере 134 тысячи рублей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Судом также удовлетворен иск прокурора на невозмещенную сумму причиненного ущерба. В адрес отдела по образованию администрации района судом вынесено частное постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений (отсутствие контроля за деятельностью руководителя
муниципального учреждения).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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