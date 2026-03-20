Волгоградский судмедэксперт стал ветераном боевых действий





Заведующему кафедрой судебной медицины ВолгГМУ, начальнику Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, главному внештатному специалисту по судебно-медицинской экспертизе ЮФО, кандидату медицинских наук, доценту Вячеславу Барканову присвоен статус ветерана боевых действий. Об этом сообщили в Волгоградском государственном медуниверситете.





Напомним, в конце декабря 2023 года Вячеслав Барканов был награжден за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручил губернатор Волгоградской области.





