Федеральные новости
 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
Федеральные новости
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Чемпионат ЮФО и СКФО: волгоградцы взяли 10 наград в плавании

Спорт 19.03.2026 20:20
19.03.2026 20:20


Сегодня в краснодарском Дворце водных видов спорта прошёл второй день чемпионата и первенства Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов по плаванию. Спортсмены из Волгоградской области завоевали десять медалей разного достоинства: четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.

В заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин Иван Моргун занял первое место с результатом 3:59,27. Он опередил Андрея Филипца из Ростовской области (3:59,54) на 0,27 секунды. Третье место досталось Егору Олефиру из Краснодарского края с результатом 4:03,34.

На дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин Виктория Токарева стала второй с результатом 4:57,27. Она уступила Анастасии Сорокиной из Краснодарского края (4:50,87), но опередила Маргариту Рощепкину из Ростовской области (5:08,66).

Среди мужчин на дистанции 400 метров комплексным плаванием победу одержал Михаил Щербаков с результатом 4:22,05. Следом за ним финишировали Илья Сергунин из Краснодарского края (4:33,45) и Илья Матвеев (4:40,32).

На 200 метров баттерфляем Кирилл Остроухов занял второе место с результатом 2:07,59. Победу в этой дисциплине одержал Савелий Селезнёв из Ростовской области (2:03,98), а третье место досталось Александру Матвееву из Краснодарского края (2:08,53).

В мужском заплыве 50 метров на спине волгоградские спортсмены взяли две медали. Григорий Черногоаев занял второе место с результатом 25,97 (отставание от победителя – 0,23 секунды), а Константин Малышев – третье место с результатом 26,42. Победителем в этой дисциплине стал Богдан Рыков из Краснодарского края с результатом 25,74.

В женском заплыве 50 метров на спине Маргарита Абдулкеримова выиграла с результатом 29,91. Она всего на 0,03 секунды опередила Екатерину Перекатову из Республики Крым (29,94), третье место заняла София Скобелева из Краснодарского края (30,05).

Особенно успешным для волгоградских спортсменок стал заплыв на 800 метров вольным стилем – все три призовых места заняли представительницы Волгоградской области. Полина Козякина показала результат 8:43,98 и заняла первое место, Валерия Бражниченко с результатом 8:53,24 стала второй, а Лали Панкратова с результатом 8:59,95 – третьей.

Кроме того, в этом же заплыве участвовали ещё две спортсменки из региона. Таисия Ворожейкина заняла четвёртое место с результатом 9:15,63, а Татьяна Блинкова стала пятой, показав время 9:20,90.

Александр Веселовский

Спорт 19.03.2026 21:21
