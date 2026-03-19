ДТП с пострадавшим вызвало 4-километровую пробку на севере Волгограда

В Волгограде вечером 19 марта на пересечении проспектов Ленина и Металлургов произошло серьезное ДТП, в результате которого на Первой продольной магистрали в час пик образовалась 4-километровая пробка. Как сообщает ИА «Высота 102», затруднения движения отмечаются на всем протяжении магистрали от остановки «ЦПКиО» до места происшествия.

По сообщению читателей информагентства, в настоящее время на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции.

– Судя по характеру повреждений, произошло лобовое столкновение двух иномарок. Одну из них с места происшествия уже увезли на эвакуаторе. Очевидно, сработали подушки безопасности, но без пострадавших не обошлось, – передают водители.





По уточненным сведениям, в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники и следственно-оперативной группы.





Добавим, что скорость движения транспорта на указанном участке Первой продольной не превышает 10 километров в час. Водители, застрявшие в пробке советуют выбирать по возможности объездные маршруты.

Фото: читатели ИА «Высота 102»