МВД: аферисты похищают аккаунты россиян на маркетплейсах

Мошенники придумали новую схему для похищения денег с банковских счетов россиян. Как сообщили в Киберполиции, злоумышленники начали подключаться к аккаунтам на маркетплейсах.

Неизвестные звонят жертве и представляются работниками банка. Далее аферисты действуют по отработанной схеме: просят СМС-код, подключаются к профилям интернет-магазинов и оформляют покупки в кредит или рассрочку.

В полиции напоминают, что любой код из СМС – это ключ к вашим деньгам и аккаунтам. Настоящие сотрудники банков никогда его не попросят.