



Табличку с надписью «Администрация не несет ответственности за оставленные вещи» сегодня можно встретить буквально повсюду – от театра до кафе и ресторана. Однако волгоградские юристы настаивают, что в большинстве случаев подобные формулировки не несут никакой силы. Смогут ли горожане потребовать компенсацию за потерянные в гардеробе вещи, расскажем в материале ИА «Высота 102».

- В момент, когда вы сдаете верхнюю одежду в гардероб и получаете номерок, оставляете вещи в шкафчике, забираете ключ или электронный браслет или передаете вещь сотруднику, возникает договор хранения, - рассказывает волгоградский адвокат Виталий Григорьев. – Ровно с этого момента администрация заведения отвечает за сохранность ваших вещей.

Если по возвращению в гардероб его сотрудники растерянно разводят руками, горожанам советуют не соглашаться с якобы утвержденными правилами заведения и требовать возмещения ущерба.

- При потере вещи, обнаруженной недостаче или повреждении вам обязаны возместить ущерб. При этом совершенно неважно, висит ли в кафе или спортивном зале табличка о том, что здесь «не несут ответственности», прописано ли это во внутренних правилах или указано мелким шрифтом на номерке, - настаивает Виталий Григорьев. – Подобные формулировки не отменяют требований закона. В этом случае важно сразу зафиксировать факт утраты или повреждения, направить заведению письменную претензию, сохранить номерок, ключ, чек или любые другие доказательства передачи вещи. Если ваш вопрос никак не решается, обращайтесь в суд.

По словам адвоката, волгоградцы могут рассчитывать на возвращение полной стоимости потерянной вещи. Дополнительно они вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также оплату судебных и юридических расходов.