В Волгоградской области на всю ночь ограничили работу аэропорта





В Волгоградской области на фоне объявленного режима беспилотной опасности ограничили работу аэропорта.

О временном запрете на вылет и прилет самолетов в Росавиации сообщили сегодня в 1:26. Вместе с пассажирами аэропорта «Сталинград» зеленого света от специалистов ждут и жители Геленджика.

Пока в воздушной гавани задерживается лишь один рейс до Шарм-эль-Шейха. Волгоградцам, готовящимся к отдыху в Египте, придется ждать посадки больше пятнадцати часов – вместо 0:10 самолет авиакомпании Air Cairo вылетит в 15:30.

