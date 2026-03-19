Главное

Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район

Актуально

Федеральные новости

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Общество

«Сердце нужно лечить сердцем»: молодая врач-кардиолог – о борьбе за жизнь и «лекарстве» от выгорания

0
Сталкиваясь с серьезной болезнью, все пациенты – какого бы возраста и социального статуса они ни были – ждут врача не только со страхом, но и с надеждой. В этот момент каждому из них хочется услышать самые простые слова: «Все будет хорошо». Анастасия Бабичева, дежурный врач-кардиолог больницы № 25, не забывает об этом правиле даже в самых сложных случаях. Девушка признает – порой ей самой очень страшно за человека, попавшего в приемный покой с инфарктом миокарда. Но ее главные задачи - не просто оказать первую помощь, но и не показать переживаний, настроив на то, что вскоре больной уйдет домой на своих ногах. О своем трогательном отношении к профессии и к людям, профессиональном тандеме с супругом и проживании смерти пациента Анастасия рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Встречаясь с 25-летней девушкой, недавней выпускницей медицинского университета, некоторые волгоградцы говорят в полушутку: «Ой, какая молоденькая. А Вы успели закончить школу?». Однако после первого же разговора с врачом, который так погружен в свою профессию, большинство из них забывают и о шутках, и о скепсисе.

– Я знаю очень много врачей с опытом работы до 5 лет, которые не просто знают назубок свою специальность, но и обладают талантом. У них настолько велика тяга к знаниям, что они продолжают учиться даже после окончания вуза. А есть и специалисты ( их, к счастью, гораздо меньше), которые спустя 10, 20 лет работают так же, как их когда-то научили в институте. Возраст – это не главный показатель для врача. Куда важнее, на мой взгляд, его желание расти и совершенствоваться. Можно всю жизнь просидеть на одном месте, а можно свернуть горы всего за пару-тройку лет. Мне в начале пути очень помогли специалисты Волгоградского кардиоцентра. Они научили обращать внимание на нюансы и разбираться даже в самых запутанных случаях. Сейчас я мечтаю стать их коллегой, частью команды кардиоцентра.


Ребенок из «глубокомедицинской» семьи (врачами работают и родители, и родная сестра Анастасии) при выборе своего будущего она, кажется, и не смотрела в сторону других профессий. Однако ее выбор был вовсе не «по накатанной». 

– Когда родители обсуждают за столом сложные случаи, говорят о методиках лечения, ты практически не сомневаешься в своем выборе. К слову, мой супруг – тоже врач. Мы работаем с ним в тандеме. После встречи со мной, врачом-кардиологом, пациенты с инфарктом миокарда попадают к нему на операционный стол. Сердечно-сосудистый хирург, он проводит им экстренную коронарографию, – говорит Анастасия. 

«Не имеем права тонуть в эмоциях»

О профессии, в которой жизнь и смерть стоят буквально напротив друг друга, молодой врач рассказывает с запалом. Кто-то скажет – с опытом это пройдет. Однако сама девушка уверена, что профессиональное выгорание – вовсе не обязательный «диагноз» каждого врача.

– Конечно, все мы приходим в медицину с горящими глазами. Замотивированные, влюбленные в свое дело. А дальше бывают и радости, и разочарования, и сложные ситуации, и не всегда позитивный отклик от больных. И в этом случае нам очень помогает поддержка близких. Наверное, поэтому медики так часто выбирают себе в спутники жизни именно коллег. В моменты, когда  становится невероятно тяжело, рядом должен быть тот, кто схватит за руку и поддержит. Можно долго говорить о трудностях при работе с людьми. Но когда ты видишь, что человек, который еще недавно был в тяжелом состоянии, сейчас выходит из больницы с выпиской, ты ощущаешь, что твой труд не прошел даром. Ты действительно подарил ему возможность жить, радоваться самому и радовать других. Что касается профессионального выгорания, то я вижу своих коллег, которые работают и 20, и 30, а порой и 40 лет, и при этом все так же борются за каждого больного, оставаясь вечером в отделении и буквально не отходя от его постели.

На рабочем месте врачу-кардиологу не положены лишние эмоции. Какой бы сентиментальной девушкой Анастасия ни была вне больницы, здесь, в приемном покое, ей необходимо сохранять самообладание.  

– При инфаркте миокарда у нас есть буквально два часа от встречи человека с врачами скорой помощи до его пути к операционной. Когда я говорю пациенту, что вскоре ему предстоит операция, он, конечно, пугается, а порой начинает отказываться. И в этот момент моя задача – объяснить ситуацию, но при этом не застращать еще сильнее. Поговорить, как с близким человеком, – мягко, тепло. Важно, чтобы пациент поехал в операционную с уверенностью: «Все будет хорошо». Хотя, признаюсь, порой нам и самим бывает очень страшно за его состояние, и мы не всегда можем предположить исход. Бывает, что 15 минут назад человек говорил с тобою, а сейчас стал ухудшаться буквально на глазах. Экстренно проводишь ему сердечно-легочную реанимацию, передаешь коллегам, а через час-два тебе приносят посмертную историю. Врачи сделали все, что было в их силах. Но порой это уже не помогает. Тяжело… Но, вместе с тем, я понимаю, что умер один больной, а в отделении лежит еще 70 пациентов, которым требуется помощь. Для их спокойствия нужно собрать себя в кучу и зайти без скорби на лице. Как бы то ни было, мы не имеем права тонуть в эмоциях и терять «холодную» голову.


«За спиной каждого пациента - его родные и близкие»

<Столкнувшись с одним из самых сложных профессиональных испытаний не раз и не два, Анастасия Бабичева все-таки уверена, что в ее силах – побороться за пациента и, если не сказать смерти «нет», то хотя бы обеспечить больному достойный уход.

– Не каждый человек в своей профессии сталкивается со смертью. Наверное, поэтому мы раньше взрослеем и набираемся жизненной мудрости, умеем взять себя в руки и не паниковать, а действовать по строгим алгоритмам. При этом совершенно не важно, большой ли ты и сильный мужчина или хрупкая девочка, – рассуждает волгоградский врач-кардиолог. – Однажды ко мне поступил 32-летний волгоградец. К сожалению, в случае с молодыми пациентами ситуация выглядит максимально серьезно, потому что, не подозревая у себя проблем с сердцем, они списывают боли на остеохондроз и на другие заболевания, теряя при этом драгоценное время. В голове крутится одна мысль: он не имеет права умирать сейчас! У него молодая жена, грудной ребенок на руках, и, конечно, мы как врачи хотим, чтобы он не просто поставил сына на ноги, но увидел своих внуков и встретил старость с любимой женщиной! Сердце нужно лечить сердцем. Эта фраза – девиз всех кардиологов.

Ко всему тому, что обычно оставляют за скобками непростого рабочего дня, – неприветливость, а порой и откровенную грубость пациентов и их близких – молодой врач относится не просто с профессиональной, но и житейской мудростью.

– Все зависит от каждого конкретного человека. Если он грубиян, то он будет грубияном и с врачами, и с продавцами, и с собственной собакой. Но мы не имеем права относиться к нему так же, ведь он для нас в первую очередь – пациент. Может быть, его поведение – последствия тяжелого физического состояния или страха? Да, порой встречаем не самое доброе отношение. Но, знаете, как удивительно и вместе с тем приятно видеть этого же человека в другом настроении и расположении духа? Поправляя здоровье, он вдруг возвращается к нам со словами, которые греют душу: «Спасибо, доктор. Вы спасли жизнь. Я так счастлив! Сейчас мне действительно очень хорошо!».

Фото Анастасии Бабичевой, коллаж Алексея Костякова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2026 20:40
Общество 19.03.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 19:27
Общество 19.03.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 18:35
Общество 19.03.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 17:42
Общество 19.03.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 16:53
Общество 19.03.2026 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 16:11
Общество 19.03.2026 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 15:42
Общество 19.03.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 15:09
Общество 19.03.2026 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 14:51
Общество 19.03.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 14:38
Общество 19.03.2026 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.03.2026 13:39
Общество 19.03.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 13:28
Общество 19.03.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 12:43
Общество 19.03.2026 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 12:32
Общество 19.03.2026 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 12:24
Общество 19.03.2026 12:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

