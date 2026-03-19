



Сталкиваясь с серьезной болезнью, все пациенты – какого бы возраста и социального статуса они ни были – ждут врача не только со страхом, но и с надеждой. В этот момент каждому из них хочется услышать самые простые слова: «Все будет хорошо». Анастасия Бабичева, дежурный врач-кардиолог больницы № 25, не забывает об этом правиле даже в самых сложных случаях. Девушка признает – порой ей самой очень страшно за человека, попавшего в приемный покой с инфарктом миокарда. Но ее главные задачи - не просто оказать первую помощь, но и не показать переживаний, настроив на то, что вскоре больной уйдет домой на своих ногах. О своем трогательном отношении к профессии и к людям, профессиональном тандеме с супругом и проживании смерти пациента Анастасия рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Встречаясь с 25-летней девушкой, недавней выпускницей медицинского университета, некоторые волгоградцы говорят в полушутку: «Ой, какая молоденькая. А Вы успели закончить школу?». Однако после первого же разговора с врачом, который так погружен в свою профессию, большинство из них забывают и о шутках, и о скепсисе.

– Я знаю очень много врачей с опытом работы до 5 лет, которые не просто знают назубок свою специальность, но и обладают талантом. У них настолько велика тяга к знаниям, что они продолжают учиться даже после окончания вуза. А есть и специалисты ( их, к счастью, гораздо меньше), которые спустя 10, 20 лет работают так же, как их когда-то научили в институте. Возраст – это не главный показатель для врача. Куда важнее, на мой взгляд, его желание расти и совершенствоваться. Можно всю жизнь просидеть на одном месте, а можно свернуть горы всего за пару-тройку лет. Мне в начале пути очень помогли специалисты Волгоградского кардиоцентра. Они научили обращать внимание на нюансы и разбираться даже в самых запутанных случаях. Сейчас я мечтаю стать их коллегой, частью команды кардиоцентра.





Ребенок из «глубокомедицинской» семьи (врачами работают и родители, и родная сестра Анастасии) при выборе своего будущего она, кажется, и не смотрела в сторону других профессий. Однако ее выбор был вовсе не «по накатанной».

– Когда родители обсуждают за столом сложные случаи, говорят о методиках лечения, ты практически не сомневаешься в своем выборе. К слову, мой супруг – тоже врач. Мы работаем с ним в тандеме. После встречи со мной, врачом-кардиологом, пациенты с инфарктом миокарда попадают к нему на операционный стол. Сердечно-сосудистый хирург, он проводит им экстренную коронарографию, – говорит Анастасия.

«Не имеем права тонуть в эмоциях»

О профессии, в которой жизнь и смерть стоят буквально напротив друг друга, молодой врач рассказывает с запалом. Кто-то скажет – с опытом это пройдет. Однако сама девушка уверена, что профессиональное выгорание – вовсе не обязательный «диагноз» каждого врача.

– Конечно, все мы приходим в медицину с горящими глазами. Замотивированные, влюбленные в свое дело. А дальше бывают и радости, и разочарования, и сложные ситуации, и не всегда позитивный отклик от больных. И в этом случае нам очень помогает поддержка близких. Наверное, поэтому медики так часто выбирают себе в спутники жизни именно коллег. В моменты, когда становится невероятно тяжело, рядом должен быть тот, кто схватит за руку и поддержит. Можно долго говорить о трудностях при работе с людьми. Но когда ты видишь, что человек, который еще недавно был в тяжелом состоянии, сейчас выходит из больницы с выпиской, ты ощущаешь, что твой труд не прошел даром. Ты действительно подарил ему возможность жить, радоваться самому и радовать других. Что касается профессионального выгорания, то я вижу своих коллег, которые работают и 20, и 30, а порой и 40 лет, и при этом все так же борются за каждого больного, оставаясь вечером в отделении и буквально не отходя от его постели.

На рабочем месте врачу-кардиологу не положены лишние эмоции. Какой бы сентиментальной девушкой Анастасия ни была вне больницы, здесь, в приемном покое, ей необходимо сохранять самообладание.

– При инфаркте миокарда у нас есть буквально два часа от встречи человека с врачами скорой помощи до его пути к операционной. Когда я говорю пациенту, что вскоре ему предстоит операция, он, конечно, пугается, а порой начинает отказываться. И в этот момент моя задача – объяснить ситуацию, но при этом не застращать еще сильнее. Поговорить, как с близким человеком, – мягко, тепло. Важно, чтобы пациент поехал в операционную с уверенностью: «Все будет хорошо». Хотя, признаюсь, порой нам и самим бывает очень страшно за его состояние, и мы не всегда можем предположить исход. Бывает, что 15 минут назад человек говорил с тобою, а сейчас стал ухудшаться буквально на глазах. Экстренно проводишь ему сердечно-легочную реанимацию, передаешь коллегам, а через час-два тебе приносят посмертную историю. Врачи сделали все, что было в их силах. Но порой это уже не помогает. Тяжело… Но, вместе с тем, я понимаю, что умер один больной, а в отделении лежит еще 70 пациентов, которым требуется помощь. Для их спокойствия нужно собрать себя в кучу и зайти без скорби на лице. Как бы то ни было, мы не имеем права тонуть в эмоциях и терять «холодную» голову.





«За спиной каждого пациента - его родные и близкие»

<Столкнувшись с одним из самых сложных профессиональных испытаний не раз и не два, Анастасия Бабичева все-таки уверена, что в ее силах – побороться за пациента и, если не сказать смерти «нет», то хотя бы обеспечить больному достойный уход.

– Не каждый человек в своей профессии сталкивается со смертью. Наверное, поэтому мы раньше взрослеем и набираемся жизненной мудрости, умеем взять себя в руки и не паниковать, а действовать по строгим алгоритмам. При этом совершенно не важно, большой ли ты и сильный мужчина или хрупкая девочка, – рассуждает волгоградский врач-кардиолог. – Однажды ко мне поступил 32-летний волгоградец. К сожалению, в случае с молодыми пациентами ситуация выглядит максимально серьезно, потому что, не подозревая у себя проблем с сердцем, они списывают боли на остеохондроз и на другие заболевания, теряя при этом драгоценное время. В голове крутится одна мысль: он не имеет права умирать сейчас! У него молодая жена, грудной ребенок на руках, и, конечно, мы как врачи хотим, чтобы он не просто поставил сына на ноги, но увидел своих внуков и встретил старость с любимой женщиной! Сердце нужно лечить сердцем. Эта фраза – девиз всех кардиологов.

Ко всему тому, что обычно оставляют за скобками непростого рабочего дня, – неприветливость, а порой и откровенную грубость пациентов и их близких – молодой врач относится не просто с профессиональной, но и житейской мудростью.

– Все зависит от каждого конкретного человека. Если он грубиян, то он будет грубияном и с врачами, и с продавцами, и с собственной собакой. Но мы не имеем права относиться к нему так же, ведь он для нас в первую очередь – пациент. Может быть, его поведение – последствия тяжелого физического состояния или страха? Да, порой встречаем не самое доброе отношение. Но, знаете, как удивительно и вместе с тем приятно видеть этого же человека в другом настроении и расположении духа? Поправляя здоровье, он вдруг возвращается к нам со словами, которые греют душу: «Спасибо, доктор. Вы спасли жизнь. Я так счастлив! Сейчас мне действительно очень хорошо!».

Фото Анастасии Бабичевой, коллаж Алексея Костякова