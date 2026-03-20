Минобороны: над регионами страны уничтожили 26 беспилотников ВСУ





В Минобороны отчитались о 26 беспилотниках, сбитых за ночь над регионами России. Несмотря на действовавший режим беспилотной опасности, Волгоградскую область очередной налет обошел стороной.

Больше половины БПЛА самолетного типа войска ПВО уничтожили в небе над Краснодарским краем. Еще шесть летательных аппаратов перехватили над Черным морем.

По два беспилотника ВСУ минувшей ночью сбили в Белгородской области и в Крыму. В Брянской и Ростовской областях уничтожили по одному смертоносному аппарату.

Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области более семи часов. В 1:26 Росавиация ограничила работу аэропорта. К своей привычной работе воздушная гавань вернулась в 7:22.

