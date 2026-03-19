Волгоградцы готовятся к дачному сезону: сколько и на что потратят

Волгоградцы готовы потратить на подготовку к дачному сезоне в среднем 18 тысяч рублей. Такие данные сообщили аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы.

У каждого второго (53%) жителя Волгограда есть дача, а еще 21% планируют обзавестись ей в будущем. Среди тех, кто уже носит гордое звание дачника, большинство начинают готовиться к сезону в апреле (63%), ещё 30% приступают к подготовке в марте. В мае этот процесс начинают 4%, а в феврале — 3%. При этом ранняя подготовка в феврале-марте больше характерна для респондентов старше 55 лет, а молодежь начинает появляться на даче к концу весны.

В среднем на подготовку к дачному сезону жители Волгограда закладывают 18 000 рублей. Однако 36% хотят уложиться в 10 000 рублей, 34% — в 20 000. Потратить от 20 000 до 35 000 рублей готовы 12%, от 35 000 до 50 000 — также 13%. Еще 2% формируют бюджет для отдыха и работы на участке в сумме более 50 000 рублей.

К дачному сезону опрошенные в основном планируют купить различные товары для сада и огорода — растения, семена и рассаду (81%), удобрения и средства для ухода за растениями (62%), а также инструменты для полива (61%). Каждый четвертый (23%) собирается приобрести мангал, гриль или барбекю — в основном это молодежь 25-34 лет (37%). Кроме того, среди них почти каждый третий (30%) купит товары для бани.

Фото сгенерировано ИИ