Объявлен состав судейской бригады на матч «Ротор» – «Факел» 20 марта





Оргкомитет Лиги PARI завершил формирование судейских бригад для матчей 25‑го тура чемпионата. Представляем состав официальных лиц для встречи «Ротор» – «Факел».

На матч между волгоградским «Ротором» и воронежским «Факелом» 20 марта на «Волгоград Арене» назначены следующие официальные лица:

Главный судья – Данил Каширин (Уфа). Он будет отвечать за принятие ключевых решений в ходе игры, контролировать соблюдение правил и фиксировать нарушения на поле.

Ассистенты судьи (лайнсмены):

Александр Павлов (Саратов) – будет следить за соблюдением правил на одной из боковых линий, фиксировать офсайды и выходы мяча за пределы поля;

Вячеслав Охрименко (Майкоп) – выполняет аналогичные задачи на другой боковой линии.

Резервный судья – Андрей Зубов (Азов). Он готов выйти на поле в случае необходимости заменить одного из арбитров. В его задачи также входят контроль за заменами игроков, соблюдение регламента при выходе футболистов на поле и помощь в организационных вопросах.

Инспектор матча – Тихон Калугин (Москва). Он отвечает за оценку работы судейской бригады. По итогам встречи Тихон Калугин подготовит отчёт о качестве судейства, отметит возможные ошибки и даст рекомендации.

Делегат матча – Василий Иванов (Москва). В его обязанности входит обеспечение организационного сопровождения игры: проверка готовности стадиона к проведению матча, взаимодействие с представителями клубов, службами безопасности и другими службами, контроль соблюдения регламента турнира, а также фиксация всех значимых событий до, во время и после игры.

