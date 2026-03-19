Волгоград через два года получит от правительства 236 млн на технопарк

Правительство России выделило 253,8 млн рублей на технопарк «Сталинград» в пойме реки Царицы. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Согласно документу, средства поступят в 2028 году.

- В рамках механизма господдержки инфраструктурного развития регионы получают федеральное финансирование на основе отбора, который проводит Минпромторг России. Средства выделят восьми субъектам РФ, которые уже прошли конкурсный отбор проектов, — Башкортостану, Татарстану, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Омской и Челябинской областям, Москве, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, информация о строительстве в Волгограде инновационного технопарка впервые появилась в 2023 году. По данным облкомторга, в настоящее время разработанный проект проходит госэкспертизу. Комплекс сооружений планируют возвести в пойме реки Царицы. Под строительство объекта отведена территория склона, прилегающего к Ворошиловскому району площадью 3,2 га, здесь будут построены здания общей площадью порядка 36 тыс. кв. метров.

