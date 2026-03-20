



Более 120 контрольных проверок прошли в точках общепита Волгоградской области с 12 января по 18 марта 2026 года. По их результатам выдано 43 предостережения. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, специалисты совершили 61 выезд, а также проконтролировали соблюдение обязательных требований в ФГИС «ВетИС».

По итогам визитов службой зафиксированы 43 нарушения. Так, предприниматель в городе Фролово использовал для изготовления продукции сырье неизвестного происхождения, так как отсутствовали подтверждения ее качества и безопасности.

6 марта 2026 года в Волжском в одном из заведений готовили блюда из сырья животного происхождения, однако ветеринарные документы на него не оформлялись с 2023 года.

Информация о выявленных нарушениях ранее направлялась в комитет ветеринарии области и Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер в рамках возложенных полномочий.

В случае не устранения выявленных нарушений организациями Россельхознадзор будет решать эти вопросы в суде, отметили в ведомстве.