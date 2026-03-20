В Волгограде владельцам нелегальных врезок в сети водоснабжения и канализации дали 3 месяца для того, чтобы узаконить подключение и избежать штрафов.

Как пояснили в «Концессии водоснабжения», акция распространяется на физических и юридических лиц, которые ранее не были зафиксированы в качестве «самовольщиков», но сами подключились к сетям и потребляют ресурс без оплаты. Если такие потребители официально оформят врезки, то штрафы им начисляться не будут.

- До 10 июня специалисты инспекции водных ресурсов «Концессий водоснабжения» не будут проводить рейды по выявлению новых нелегальных подключений к своим сетям, чтобы дать возможность потребителям узаконить пользование ресурсом, - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Потребители-«самовольщики», которым ранее уже направляли уведомления о необходимости заключить договор, не смогут воспользоваться амнистией. Им придется заплатить штраф, согласно действующему законодательству, и оформить договор. В противном случае подачу ресурса им ограничат.

В 2025 году в Волгограде было обнаружено 195 нелегальных врезок к сетям водоснабжения и канализации. Кто-то купил дом, уже незаконно подключённый к сетям, а кто-то намеренно пытался сэкономить и не оформлял подключение.

В Концессиях напомнили, что узаконить подключение не сложно. Для удобства волгоградцев в «Концессиях водоснабжения» работает Центр обслуживания клиентов, специалисты которого готовы помочь с оформлением документации, необходимой для технологического присоединения. Чтобы легализовать незаконное подключение к сетям необходимо обратиться в офис компании, который находится на ул. Пархоменко, 47а (вход с обратной стороны здания).

Фото «Концессий водоснабжения»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!