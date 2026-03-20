В Волгограде задерживаются авиарейсы из Москвы и Шарм-эль-Шейха

Авиарейсы задерживаются 20 марта в аэропорту Волгограда – два на прилет и один на вылет. Согласно данным справочной аэропорта, переносится время прибытия в город на Волге самолета из Шарм-эль-Шейха. Из-за этого вылет рейса на курорт в Египет также перенесено.

Еще один рейс из Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 09:50 мск на 12:02 мск.

Напомним, что волгоградский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты всю ночь из-за ограничений, введенных Росавиацией. В Волгограде действовал режим беспилотной опасности, который был снят с 07:12 мск 20 марта.





