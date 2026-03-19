Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС





Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог за три года может вырасти до 22%.

- Разработан законопроект, что в отношении товаров интернет-торговли будет взиматься НДС. Мы за три года планируем выйти до общеустановленной ставки. То есть там в 2027 году это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%, - передает слова замминистра ТАСС.

Как уточнил Сазонов, окончательное решение по данному законопроекту примет кабмин.