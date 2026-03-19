



Власти Волгограда планируют усилить регулирование использования электросамокатов на улицах областного центра. Мэрией разработан проект постановления городской думы, который предусматривает создание реестра легальных мест расстановки средств индивидуальной мобильности.

Ведением перечня официальных площадок, где бизнесменам разрешат оставлять электросамокаты для их краткосрочной аренды, займётся департамент городского хозяйства. Соответствующие полномочия будут закреплены в правилах благоустройства муниципалитета.

В случае, если инициатива получит одобрение депутатов, реестр сможет заработать с 1 сентября 2026 года, но только если департамент всё же заблаговременно позаботится о разработке порядка ведения документа.

Кроме того, согласно пояснительной записке к постановлению, по требованию Минтранса администрация Волгограда создаст дорожную карту по долгосрочному планированию развития инфраструктуры для безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности. На первых этапах в федеральном министерстве рекомендовали муниципальным чиновникам создать временную инфраструктуру, которая не потребует существенных финансовых затрат. Однако в конечном итоге реализация долгосрочной дорожной карты должна привести к разделению потоков электросамокатов и велосипедистов от пешеходов, обеспечив безопасность последних.

Напомним, в сентябре 2024 года депутаты Волгоградской городской думы одобрили постановление, разработанное по инициативе прокуратуры региона. Документ вносил поправки в правила благоустройства областного центра, в которых были прописаны меры для защиты пешеходов от брошенных на тротуарах электросамокатов.

Новая редакция документа вступила в силу с 1 марта 2025 года. Однако полугодового периода не хватило властям на разработку дополнительной нормативно-правовой базы. Лишь в июле 2025 года проект порядка эвакуации брошенных в неположенном месте самокатов был впервые представлен общественности.

За несколько месяцев до этого администрация города разработала правила обустройства мест для расстановки электросамокатов.

Отметим, в феврале 2026 года в мэрии разработали новую редакцию правил использования средств индивидуальной мобильности. Проект документа вводит запрет на использование электросамокатов на территории 37 городских парков и скверов. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

