Главное

Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район

Актуально

Федеральные новости

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Общество

В Волгограде создадут реестр легальных мест расстановки электросамокатов

0
Власти Волгограда планируют усилить регулирование использования электросамокатов на улицах областного центра. Мэрией разработан проект постановления городской думы, который предусматривает создание реестра легальных мест расстановки средств индивидуальной мобильности.

Ведением перечня официальных площадок, где бизнесменам разрешат оставлять электросамокаты для их краткосрочной аренды, займётся департамент городского хозяйства. Соответствующие полномочия будут закреплены  в правилах благоустройства муниципалитета.

В случае, если инициатива получит одобрение депутатов, реестр сможет заработать с 1 сентября 2026 года, но только если департамент всё же заблаговременно позаботится о разработке порядка ведения документа.

Кроме того, согласно пояснительной записке к постановлению, по требованию Минтранса администрация Волгограда создаст дорожную карту по долгосрочному планированию развития инфраструктуры для безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности. На первых этапах в федеральном министерстве рекомендовали муниципальным чиновникам создать временную инфраструктуру, которая не потребует существенных финансовых затрат. Однако в конечном итоге реализация долгосрочной дорожной карты должна привести к разделению потоков электросамокатов и велосипедистов от пешеходов, обеспечив безопасность последних.

Напомним, в сентябре 2024 года депутаты Волгоградской городской думы одобрили постановление, разработанное по инициативе прокуратуры региона. Документ вносил поправки в правила благоустройства областного центра, в которых были прописаны меры для защиты пешеходов от брошенных на тротуарах электросамокатов.

Новая редакция документа вступила в силу с 1 марта 2025 года. Однако полугодового периода не хватило властям на разработку дополнительной нормативно-правовой базы. Лишь в июле 2025 года проект порядка эвакуации брошенных в неположенном месте самокатов был впервые представлен общественности.

За несколько месяцев до этого администрация города разработала правила обустройства мест для расстановки электросамокатов.

Отметим, в феврале 2026 года в мэрии разработали новую редакцию правил использования средств индивидуальной мобильности. Проект документа вводит запрет на использование электросамокатов на территории 37 городских парков и скверов. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2026 21:41
Общество 19.03.2026 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 20:40
Общество 19.03.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 19:27
Общество 19.03.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 18:35
Общество 19.03.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 17:42
Общество 19.03.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 16:53
Общество 19.03.2026 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 16:11
Общество 19.03.2026 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 15:42
Общество 19.03.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 15:09
Общество 19.03.2026 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 14:51
Общество 19.03.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 14:38
Общество 19.03.2026 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.03.2026 13:39
Общество 19.03.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 13:28
Общество 19.03.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 12:43
Общество 19.03.2026 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2026 12:32
Общество 19.03.2026 12:32
Комментарии

0
Далее

