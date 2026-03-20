



В поисках нелегалов волгоградские силовики нагрянули в фермерские хозяйства Иловлинского района. В отделение полиции прямиком из полей доставили 18 мигрантов.

- По итогам проведенного рейда в отдел полиции доставили 18 трудовых мигрантов. В отношении девяти их них составлены административные материалы за различные правонарушения, предусмотренные статьей 18 КоАП – нарушение режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российский Федерации.





В точки притяжения нелегалов волгоградские полицейские наведываются далеко не в первый раз. Неделю назад силовики сообщали о проведенном рейде в Волжском. Из квартир полицейские, работавшие при поддержке бойцов СОБР «Вектор», забрали восьмерых иностранцев.





В конце февраля в городе-спутнике Волгограда выявили еще 19 мигрантов без прописки.

