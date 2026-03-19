Будет интересно: что ждет болельщиков Ротора перед матчем 20 марта

Завтра на «Волгоград Арене» волгоградцев ждёт насыщенная развлекательная программа и специальный проект «Матчдей» от Лиги PARI. За два часа до матча заработают развлекательные шоу-программы, откроется множество интересных площадок.
Программа активностей:
– выступление ансамбля «Казачий курень»;
– тематические фотозоны;
– кикер;
– кибер‑зона;
– мастер‑класс по рисованию плакатов;
– экспозиция автомобилей;
– шоу ходулистов;
– «человек‑газон»;
– ростовые куклы Love Is;
– зона активностей от регбийной команды «Ротор».
В рамках проекта «Матчдей» Лиги PARI гостей ждёт специальная интерактивная программа:
– за 40 минут до начала матча – развлекательная программа с ведущим;
– уникальный сюрприз перед выходом команд на поле (ранее в матчах с участием «Ротора» не демонстрировался);
– пятиуровневый квест для болельщиков:
«Новичок» – регистрация в стартовой зоне;
«Игрок» – активность «Попади мячом в цель»;
«Капитан» – игра «Перевёртыш» (точный удар по воротам в специальных очках);
«Легенда трибун» – тест на ловкость;
«Суперболельщик Лиги PARI» – фотография в фотозоне, стилизованной под футбольную раздевалку.
Болельщики, успешно прошедшие все этапы квеста, примут участие в розыгрыше ценных призов:
– PlayStation 5;
– футбольный мяч с автографами игроков команды;
– джерси с автографами футболистов;
– официальный мерч клуба.
Важные детали:
Стадион откроет свои двери в 17:30, начало матча – в 19:30.
Проход на стадион осуществляется через входы № 2, 5 и 6. Вход для аккредитованных лиц – через гейт № 5.
Приходите заранее и налегке, чтобы избежать очередей на входных зонах.
Для быстрого прохода через турникеты рекомендуем иметь при себе распечатанную версию билета.
Фотография физического билета не даёт права на вход на стадион.
Касса гейта № 2 работает до конца первого тайма.
Ждём вас на «Волгоград Арене» – сделаем этот день незабываемым вместе!