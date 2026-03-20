Главное

Актуально

Федеральные новости

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
Федеральные новости
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Общество

«Вы все – наши волшебники»: россияне собрали больше 15 миллионов для спасения малыша с тяжелым диагнозом

Общество 20.03.2026 09:22
0
Жители разных уголков страны приблизили семью из Волгограда к шансу на спасение их 11-месячного сына. Полтора месяца неравнодушным людям потребовалось на сбор более 15 миллионов рублей – половины от суммы, необходимой для пересадки костного мозга Лёни Никехину.

- Друзья, мы преодолели очень высокий порог и собрали уже больше половины от всей суммы. Дай Господь здоровья всем причастным людям. Вы все – наши волшебники, - не скрывая эмоций, пишет мама малыша.

Обратившись к врачам из-за высокой температуры, вялости и капризов прежде бойкого 10-месячного Лёни, его семья услышала диагноз, который в одночасье перевернул всю их жизнь – младенческий лейкоз! Еще не до конца осознавая случившееся, родители крохи начали экстренное обследование и, сдав череду анализов, отправились на лечение в Москву.

Однако для спасения улыбчивого мальчишки, который борется за жизнь с поистине недетской стойкостью, в период ремиссии требуется пересадка костного мозга. Семья уже нашла подходящего донора – им станет 7-летняя сестра Лени. Однако для процедуры, которую согласились провести в одной из израильских клиник, семье необходима неподъемная для них сумма – 25 миллионов рублей!

Несмотря на весь драматизм ситуации, в которой оказалась семья Никехиных, ни Анастасия, ни сам Лёня не теряют оптимизма. В группе, которую создала в Telegram волгоградка, она делится добрыми новостями о новых поступлениях средств, подвигах сына и той радости, с который ребенок, столкнувшийся с тяжелейшим испытанием, смотрит на этот мир. 

- Лёнюшка передает привет и машет ручкой всем, кто за него переживает, - с оптимизмом говорит его мама Анастасия. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.03.2026 11:20
Общество 20.03.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 11:03
Общество 20.03.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 10:43
Общество 20.03.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 10:29
Общество 20.03.2026 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 10:00
Общество 20.03.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 09:50
Общество 20.03.2026 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 09:47
Общество 20.03.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 09:22
Общество 20.03.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 09:05
Общество 20.03.2026 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2026 08:55
Общество 20.03.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 08:33
Общество 20.03.2026 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 08:13
Общество 20.03.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 08:09
Общество 20.03.2026 08:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 07:55
Общество 20.03.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2026 07:46
Общество 20.03.2026 07:46
Комментарии

0
Далее

