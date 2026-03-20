



Жители разных уголков страны приблизили семью из Волгограда к шансу на спасение их 11-месячного сына. Полтора месяца неравнодушным людям потребовалось на сбор более 15 миллионов рублей – половины от суммы, необходимой для пересадки костного мозга Лёни Никехину.

- Друзья, мы преодолели очень высокий порог и собрали уже больше половины от всей суммы. Дай Господь здоровья всем причастным людям. Вы все – наши волшебники, - не скрывая эмоций, пишет мама малыша.

Обратившись к врачам из-за высокой температуры, вялости и капризов прежде бойкого 10-месячного Лёни, его семья услышала диагноз, который в одночасье перевернул всю их жизнь – младенческий лейкоз! Еще не до конца осознавая случившееся, родители крохи начали экстренное обследование и, сдав череду анализов, отправились на лечение в Москву.

Однако для спасения улыбчивого мальчишки, который борется за жизнь с поистине недетской стойкостью, в период ремиссии требуется пересадка костного мозга. Семья уже нашла подходящего донора – им станет 7-летняя сестра Лени. Однако для процедуры, которую согласились провести в одной из израильских клиник, семье необходима неподъемная для них сумма – 25 миллионов рублей!

Несмотря на весь драматизм ситуации, в которой оказалась семья Никехиных, ни Анастасия, ни сам Лёня не теряют оптимизма. В группе, которую создала в Telegram волгоградка, она делится добрыми новостями о новых поступлениях средств, подвигах сына и той радости, с который ребенок, столкнувшийся с тяжелейшим испытанием, смотрит на этот мир.

- Лёнюшка передает привет и машет ручкой всем, кто за него переживает, - с оптимизмом говорит его мама Анастасия.