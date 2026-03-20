В Волгограде с 1 апреля сократят количество рейсов автобуса №61а





С 1 апреля в Волгограде сократят количество рейсов автобуса №61а «П. Нижний Тракторный – П. Верхнезареченский (ул. Сенявина)»». 19 марта власти объявили о поиске перевозчика на маршрут с обновлённым графиком.

Согласно проектно-сметной документации, количество ежедневных автобусов окажется прежним – 3 единицы среднего класса вместимости, однако количество ежедневных рейсов уменьшится с 89 до 83. В результате время отправления сдвинется на 3-20 минут.

По обновлённому графику, первый автобус от конечной «П. Нижний Тракторный» стартует с 6:15, последний в 23:20. В обратном направлении с конечной «П. Верхнезареченский (ул. Сенявина)» подвижной состав начинает работать с 5:48, а последний рейс запланирован на 22:50.

Отметим, итоги аукциона будут подведены к концу марта, однако необходимым подвижным составом обладает лишь муниципальный перевозчик МУП «Метроэлектротранс». Новый контракт заключается на срок до 30 сентября 2026 года.

