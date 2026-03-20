Волгоградцев ждет затяжная весна: приметы на весеннее равноденствие





Сегодня, 20 марта, в 17-46 ч. на Земле наступит День весеннего равноденствия. В это время Солнце пересечет экватор и перейдет с Южного полушария в Северное.

Это явление уже вовсю приближает нас к настоящей долгожданной весне. С этого момента светлое время суток начнет постепенно увеличиваться, пока не достигнет своего пика в день летнего солнцестояния – самый продолжительный световой день, который в 2026 году выпадает на 21 июня.

Наши предки придавали этому дню большое значение. Весеннее равноденствие символизировало пробуждение природы. В этот день присматривались к погоде и прогнозировали, какой будет весна.

Так, ясное солнечное утро предрекало теплую и мягкую весну. Если в день весеннего равноденствия активно таял снег, значит, весна придет рано. А вот холодная погода означала, что тепло запаздывает и даже возможны морозы. Северный ветер в этот день также был предвестником новых похолоданий.

Именно такая погода – холодная и ветреная, с небольшим минусом утром 20 марта – наблюдается сегодня в Волгоградской области. Так что, увы, но скорее всего, потепление придет в регион нескоро.







