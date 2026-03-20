



В Волгоградской области более 30 садоводческих товариществ на сегодня остаются отключенными за долги по оплате электроэнергии. Еще четыре СНТ планируется обесточить в ближайшее время. Такую статистику представили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте» накануне дачного сезона.

Открыть дачный сезон без света и, соответственно, без воды из-за остановки насосов могут сотни дачников региона. Вынужденно отключать электричество энергетикам приходится как из-за крупных долгов отдельных СНТ, так и из-за величины общей задолженности садоводов.

– В целом, по Волгоградской области задолженность по договорам энергоснабжения превысила 200 миллионов рублей. При этом более трех миллионов рублей из числа отключенных накопили СНТ «Спутник» ВЗКАФ и СНТ «Связист», – сообщили в «Волгоградэнергосбыте».

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», единственный «рабочий» способ не остаться без воды и света в дачный сезон – заключить прямой договор с ПАО «Волгоградэнергосбыт». Это позволит пользоваться ресурсами даже тогда, когда товарищество копит долги из-за недобросовестности или некомпетентности руководителей. Прямой договор отсекает руководителей обществ от денежных потоков по оплате электроэнергии.

Такой формат взаимодействия, к слову, находит все больше сторонников среди садоводов Волгоградской области. По последним данным, на прямые расчеты с «Волгоградэнергосбытом» перешли уже 56 тысяч волгоградских дачников.



