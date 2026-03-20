В Волгограде остановили движение по мосту на Тулака





Волгоградские автомобилисты привыкают к новой схеме движения, введенной в Ворошиловском районе из-за ремонта путепровода на улице Базисной.

С сегодняшнего дня движение по мосту полностью остановлено до 1 сентября. На примыкающих участках установили временные знаки, предупреждающие автомобилистов об объезде путепровода по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской.

В час-пик рядом с перекрытым участком собралась пробка протяженностью более двух километров. По информации онлайн-сервисов, водители вынужденно снижают скорость в районе станции скоростного трамвая «Ельшанка». Конец утреннего затора автомобилисты видят на пересечении Рабоче-Крестьянской и Баррикадной.

В прошлом году на путепроводе завершили подготовительные работы в подмостовом пространстве, а также укрепили откосы. В этом году основная часть ремонта коснется проезжей части. Дорожные рабочие отремонтируют пролеты, заменят консольные участки и опоры, заделают деформационные швы и положат новый асфальт. На перекрытом участке также «освежат» железобетонные поверхности и архитектурные элементы – стелы.