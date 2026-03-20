



В Волгоградской области усиливают контроль за отчаянными рыбаками, готовыми рисковать своей жизнью ради спортивного азарта и хотя бы мало-мальского улова.

- Однозначно назвать самые опасные участки на водоемах Волгоградской области проблематично из-за их протяженности и площади, а также из-за удаленности поисково-спасательных подразделений друг от друга. Тем более, что погода может меняться в пределах одного и того же района области, а перепады температур, неравномерность рельефа и наличие растительности на нем создают сложности в прогнозировании обстановки, - объясняют специалисты ГКУ «Служба спасения». – Поэтому спасатели уделяют особое внимание участкам в непосредственной близости к своим подразделениям, а также проводят профилактические рейды по потенциально опасным местам водоемов.

Впрочем, какими бы убедительными не были ни сами спасатели, ни рыбаки с более «трезвым» взглядом на промысел, часть удильщиков все же настойчиво рвутся к водоемам, шагая по уже изрядно истончившемуся льду.

- Каждый год в сезон ледостава, ледохода и паводка мы регистрируем несчастные случаи на воде. И этот сезон, увы, не стал исключением, - подтверждают в ГКУ «Служба спасения». – Недавно в Камышине провалившегося под лед Камышинки человека спасло удачное стечение обстоятельств. Гулявшие вдоль берега жители вовремя заметили его и вызвали спасателей. А, между тем, причины ЧП из года в год практически не меняются. Взрослые люди не задумываются о собственной безопасности и, не чувствуя страха, продолжают рыбалку даже в очевидно опасных условиях, а дети и подростки идут на лед ради интереса.

В дни, когда столбики термометров замерли на плюсовых отметках, волгоградцам советуют не играть с судьбой и не рассчитывать даже на приличную толщину льда.

- На разных участках водоема толщина льда всегда отличается друг от друга. Это зависит и от течения, и от притока грунтовых вод, и от температуры воздуха, - объясняют спасатели. – В местах с очень быстрым течением полыньи образуются даже во время ледостава. А во время активного таяния снега талые воды спешат в реки и ерики, вызывая рост температуры воды и увеличивая скорость течения, что приводит не только к таянию льда, но и к появлению на нем разрывов и трещин. Бытует мнение, что при сохранении температуры воздуха выше 0 градусов дольше трех дней покрытие на 25% теряет свою прочность – речь в этом случае идет именно о прочности, а не о толщине. Поэтому с приходом тепла выход на водоем небезопасен даже при обманчиво приемлемой толщине льда.

Об отчаянных рыбаках, которых не страшит ни прогноз погоды, ни истории «коллег по цеху», корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали накануне. По словам очевидцев, удильщики продолжают сезон зимней рыбалки, несмотря на подступающую к берегу воду.

- Рыбаки на самом деле очень редко выходят на водоем ради улова. Люди идут в первую очередь за эмоциями. Сейчас многие хотят попасть в последний вагон и получить тот самый заряд адреналина, - говорит один из представителей Ассоциации рыболовного спорта Волгоградской области. – Конечно, мы это не одобряем. Никакие эмоции не стоят человеческой жизни, которую в такую погоду легко потерять.

