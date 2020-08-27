Здравоохранение

Бой на плато: Волгоградская область отчаянно сражается с коронавирусом

Здравоохранение 27.08.2020 11:54
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27.08.2020 11:54


112  новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные официального портала правительства стопкоронавирус.рф.  Количество тех, кто выздоровел, составило 289 человек. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 11729 случаев COVID-19. Умерли 87 человек. Сейчас, по оценке специалистов, Волгоградская область вышла на так называемое плато - число ежесуточно выявляемых случаев колеблется в районе сотни. 

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