Просто жесть: в Волгограде четыре человека ранены в ДТП с грузовиком

Происшествия 25.08.2020 17:34
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25.08.2020 17:34
Четыре человека, по предварительной информации, пострадали в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей сегодня на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате ДТП, которое произошло на подъезде к поселку Горьковскому в Советском районе, на дороге образовалось железное месиво. Известно, что столкнулись автомобиль "Toyota Land Cruiser", грузовик "Freightliner" и "Mitsubishi". Подробности происшествия выясняются.
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