Борьба с коррупцией

В Волгоградской области бывший борец с наркотиками оштрафован за нарушение закона о противодействии коррупции

Борьба с коррупцией 25.08.2020 12:13
0
25.08.2020 12:13


Председатель СНТ в Городищенском районе, в прошлом бывший начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, оштрафован за нарушение порядка трудоустройства на новое место работы. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.
В ходе проверки установлено, что в 2018 году председателем правления одного из садовых некоммерческих товариществ назначен бывший государственный служащий, занимавший должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. При этом им как председателем не были исполнены требования законодательства о противодействии коррупции об обязательном уведомлении бывшего работодателя в 10-дневный срок о заключении нового трудового договора.
Правонарушение было выявлено при сверке даты, поставленной на письме СНТ с реальной датой его отправки по оттискам печатей почтовых организаций на конверте в канцелярии ГУ МВД. Разница между ними составила почти два месяца.
В отношении председателя СНТ, а также товарищества как юридического лица возбуждены административные производства по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего муниципального служащего).
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 3 Волгоградской области должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей, а юридическое - на 50 тысяч рублей.
Постановления вступили в законную силу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Борьба с коррупцией
25.08.2020 09:54
Борьба с коррупцией 25.08.2020 09:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.08.2020 16:08
Борьба с коррупцией 23.08.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.08.2020 20:59
Борьба с коррупцией 22.08.2020 20:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.08.2020 14:13
Борьба с коррупцией 21.08.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.08.2020 12:38
Борьба с коррупцией 21.08.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.08.2020 17:34
Борьба с коррупцией 19.08.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.08.2020 10:08
Борьба с коррупцией 19.08.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2020 16:27
Борьба с коррупцией 18.08.2020 16:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.08.2020 14:44
Борьба с коррупцией 15.08.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.08.2020 13:16
Борьба с коррупцией 10.08.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.08.2020 11:32
Борьба с коррупцией 05.08.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.08.2020 19:22
Борьба с коррупцией 03.08.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.08.2020 16:25
Борьба с коррупцией 02.08.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2020 13:22
Борьба с коррупцией 24.07.2020 13:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2020 10:23
Борьба с коррупцией 24.07.2020 10:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:37
Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу «Капулети и Монтекки» из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде один из старейших заводов сворачивает работуСмотреть фотографии
12:44
Дело осужденного пластического хирурга вновь рассмотрит суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области бывший борец с наркотиками оштрафован за нарушение закона о противодействии коррупцииСмотреть фотографии
11:52
Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области пошла внизСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области на роковой трассе погибли двое жителей СамарыСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде фура протаранила пять машин: четверо в больницеСмотреть фотографии
11:12
Передать показания и задать вопрос клиенты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут через Viber и TelegramСмотреть фотографии
11:07
Сыну убитого в Волгограде авторитетного бизнесмена Брудного не стали менять приговорСмотреть фотографии
10:01
Точка невозврата пройдена: предприятия Волгоградской области вышли на путь промышленной интеграцииСмотреть фотографии
09:54
Новый главный спасатель Волгоградской области раскрыл свои доходыСмотреть фотографии
09:40
Волгоградцев познакомили с грядущими осенними вирусамиСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде доплатят за организацию общественных работ и временную занятостьСмотреть фотографии
20:49
Волгоградская область обогнала Москву по развитию ипотекиСмотреть фотографии
19:19
Натура - не деньги: доходы чиновников Волгоградской области маскируются в поляхСмотреть фотографии
17:15
«Волги», до свидания: в Волгограде распродают машины из гаража обладминистрацииСмотреть фотографии
16:17
Подряд, еще подряд: строительством футбольного манежа в Волжском займется проверенная компанияСмотреть фотографии
15:40
Режим ЧС введен в Волгоградской области из-за гибели посевовСмотреть фотографии
14:12
Генералы ФСБ пришли к губернатору Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:11
Скоростной спутниковый интернет пришел в вахтовые посёлки золотодобытчиковСмотреть фотографии
13:57
Избил и задушил: подруга пропавшей в Волгоградской области девушки-подростка указала на убийцуСмотреть фотографии
13:40
Поджигатель дома губернатора Волгоградской области осужден на долгие годы строгого режимаСмотреть фотографии
12:58
Как Петр и Феврония: от коронавируса умерла супруга покойного главы Камышинского районаСмотреть фотографии
12:14
Умер третий подросток: шокирующие фото с места страшного ДТП в Городищенском районеСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области – новый рекорд по заболевшим коронавирусомСмотреть фотографии
10:54
Водитель без прав и его пассажир чудом выжили в перевернувшейся в Волгоградской области машинеСмотреть фотографии
10:25
Волгоградцы требуют обнародовать имена проголосовавших за московское время депутатов облдумыСмотреть фотографии
08:57
В общественном транспорте Волгограда отказываются обилечивать пассажиров без масокСмотреть фотографии
21:44
Стройка в центре Волгограда может отклониться от параметровСмотреть фотографии
20:43
Крокодил совсем плох: знаменитый фонтан в центре Волгограда не блещетСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 