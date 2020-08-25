В Волгоградской области бывший борец с наркотиками оштрафован за нарушение закона о противодействии коррупции





Председатель СНТ в Городищенском районе, в прошлом бывший начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, оштрафован за нарушение порядка трудоустройства на новое место работы. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в 2018 году председателем правления одного из садовых некоммерческих товариществ назначен бывший государственный служащий, занимавший должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. При этом им как председателем не были исполнены требования законодательства о противодействии коррупции об обязательном уведомлении бывшего работодателя в 10-дневный срок о заключении нового трудового договора.

Правонарушение было выявлено при сверке даты, поставленной на письме СНТ с реальной датой его отправки по оттискам печатей почтовых организаций на конверте в канцелярии ГУ МВД. Разница между ними составила почти два месяца.

В отношении председателя СНТ, а также товарищества как юридического лица возбуждены административные производства по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего муниципального служащего).

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 3 Волгоградской области должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей, а юридическое - на 50 тысяч рублей.

Постановления вступили в законную силу.



