Руководство Волгоградского областного суда показало доходы

Борьба с коррупцией 21.08.2020 14:13
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21.08.2020 14:13
Стали известны доходы Алексея Глухова, возглавившего в июне этого года Волгоградский областной суд. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на декларацию за 2019 год, опубликованную на сайте Первого кассационного суда общей юрисдикции, где до назначения на новый пост Алексей Глухов работал судьей, его доходы составили более 3 миллионов 564 тысяч рублей, его супруги - свыше 2, 5 миллиона рублей.
В собственности семьи два автомобиля - Mazda CX-7 принадлежит главе семейства, а его жена передвигается на Subaru XV. Алексею Глухову принадлежит земельный участок, садовый дом и квартира площадью 99 кв.м. Еще один земельный участок и жилой дом находятся в общедолевой собственности.
Александр Клочков, который до назначения Алексея Глухова исполнял обязанности председателя Волгоградского областного суда, а теперь является его заместителем, отчитался о доходе в размере чуть более 3 миллионов 470 тысяч рублей. Его вторая половина задекларировала за 2019 год скромную сумму в 151 тысячу 421 руб. У супругов есть два автомобиля "Kia Sportage", а также квартира и земельный участок, которые находятся в собственности жены Клочкова.
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