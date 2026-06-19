Рейс из Волгограда в Анталью задерживается на двое суток и 7 часов





Пассажиры рейса U6 1849 Ural Airlines, вылет которого был назначен изначально на 12.05 18 июня, вторые сутки остаются в ожидании в аэропорту Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на справочную службу воздушной гавани, отправиться в путь волгоградцы должны были в 02.30 20 июня (расчетное время), однако вылет рейса снова перенесли на более позднее время.

Так, согласно обновленным данным справочной службы, при лучшем стечении обстоятельств рейс состоится лишь в 19.30 20 июня. Таким образом, волгоградцы, заранее купившие путевки на курорт юго-запада Турции, начнут отдых с опозданием более трех суток.



