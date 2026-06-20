В Волгограде врачи спасли пациентку от опухоли с червями в печени





В Волгограде хирурги областной клинической больницы №1 помогли пациентке избавиться от спрятавшихся в опухоли паразитов. Опасную находку у местной жительницы медики нашли во время диспансеризации.

- Для уточнения диагноза ей провели компьютерную томографию с контрастом, на которой была выявлена эхинококковая киста печени. Эхинококкоз печени — паразитарное заболевание, при котором в печени формируются кисты, заполненные жидкостью и личинками ленточного червя, - сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Отметим, женщине оперативно была произведена операция по удалению доброкачественного образования с помощью небольших проколов и специального высокотехнологичного оборудования. Прцедура прошла успешно, а пациентка была отпущена домой для наблюдения по месту жительства.

Фото из архивам ИА «Высота 102»