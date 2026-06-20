«Ротор» начнёт борьбу за Кубок России с 4 раунда

Футбольный сезон стартует 18 июля матчем за Суперкубок России – и сразу ясно: будет жарко. МИР РПЛ берёт разгон в последние выходные июля, чтобы к 6 декабря уйти на паузу, а потом снова рвануть к финишу в мае. Для остальных клубов тоже есть возможность побороться за большой трофей – через Путь регионов Кубка России. Бюро исполкома РФС утвердило график сезона 2026/27 – и эта сетка даёт шанс каждому, кто готов биться за трофей.
Параллельно разворачиваются две большие истории.
Путь РПЛ: битва грандов
Путь РПЛ Кубка России сезона-2026/2027. Команды распределены по группам, и теперь в каждом квартете будет своя драма.
Группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».
Группа B: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Ахмат», «Факел».
Группа C: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.
Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Акрон».
Напомним: действующим обладателем Кубка России остаётся московский «Спартак» – в прошлом финале красно‑белые обыграли «Краснодар». Теперь им предстоит защищать титул – и уже по сетке видно: лёгкой прогулки не будет ни у кого. Групповой этап Пути РПЛ стартует 5 августа и продлится до 25 ноября: шесть туров, где каждая ошибка отзывается эхом, а каждый гол становится частью легенды.
Путь регионов: шанс для каждого
А параллельно – другая история, не менее напряжённая. 28 июля Путь регионов делает первый вдох: в борьбу вступают 18 клубов Первой лиги, 15 команд Второй лиги «Дивизион А», 37 команд «Дивизиона Б» и 16 любительских клубов. Почти сотня матчей – 95 историй, где у каждого клуба есть право сказать: «Мы тоже можем».
Календарь раундов Пути регионов:
Второй раунд – 12 августа 2026 года.
Третий раунд – 26 августа 2026 года.
Четвёртый раунд – 9 сентября 2026 года.
Пятый раунд – 15 октября 2026 года.
Шестой раунд – 4 ноября 2026 года.
СК «Ротор» начнёт выступление в Кубке России не с первого раунда, а сразу с четвёртого отборочного раунда Пути регионов. Это значит, что первые кубковые матчи команды пройдут 9 сентября, когда сетка турнира уже частично сформируется по итогам предыдущих раундов. Соперник «Ротора» станет известен позднее – его определят результаты матчей второго и третьего раундов.
Общая картина сезона: главные вехи
Старт сезона – 18 июля (Суперкубок России).
Первый тур МИР РПЛ – заключительные выходные июля 2026 года.
Зимний перерыв в РПЛ – с 6 декабря 2026 года.
Первые матчи 1/8 финала Кубка в Пути РПЛ – 3 марта.
Первый этап 1/8 финала Пути регионов – 18 марта.
Завершение чемпионата – последние выходные мая 2027 года.
Стыковые матчи – 2 и 5 июня 2027 года.
Финал Кубка России запланирован на 6 июня.
Финал Кубка, в котором встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов, завершит почти годовую кубковую историю.
Александр Веселовский
Фото: Чемпионат